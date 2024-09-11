На предупреждение рабочего травматизма бизнесу выделят 35 млрд рублей

Меры направлены на снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Правительство увеличивает финансирование безопасности труда.

«В 2024 году на предотвращение производственного травматизма и заболеваний выделено свыше 28 млрд рублей, а в 2025 году сумма увеличится почти до 35 млрд», — сообщил Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Всероссийской недели охраны труда.

По итогам прошлого года фактические расходы на специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты увеличились на 20%, превысив 180 млрд рублей.

Введены нормы, обязывающие работодателей выявлять и устранять опасности на рабочих местах, что снизило несчастные случаи в 1,5 раза по сравнению с десятилетней давностью.

С прошлого года действует новый порядок обучения работников через цифровую платформу.

Ведется реестр сотрудников, которые прошли проверку знаний по вопросам охраны труда.

Работодатели могут получить доступ к сведениям о проведенной у них спецоценке по охране труда и организовать обучение.

По словам Мишустина, в программе госгарантий введен новый порядок диспансерного наблюдения на рабочих местах. Развиваются специализированные центры промышленной медицины для поддержки здоровья сотрудников.