Роскомнадзор защитил организации почти от шести тысяч DDoS-атак

Национальная система противодействия DDoS-атакам отразила 5,8 тысяч действий хакеров в отношении организаций, которые защищает РКН.

С начала 2024 года сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразили 5,8 тыс. DDoS-атак на IT-системы защищаемых компаний.

Это стало возможно с помощью системы противодействия хакерским атакам, которую запустили в марте 2024 года.

«Только за август этого года специалисты ЦМУ ССОП отразили 1 235 DDoS-атак на системы защищаемых организаций, за 2024 год — 5 839 таких атак. Основные атаки идут из зарубежных стран, среди которых США, Великобритания, Финляндия, Германия», — сказали в пресс-службе ведомства.

В первом квартале 2025 года начнет полноценно работать Национальная система противодействия DDoS-атакам.