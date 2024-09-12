Сбер не передал в систему 6 млн биометрических данных клиентов

Сбербанк не смог передать в Единую биометрическую систему (ЕБС) информацию о 6 млн клиентах. Это произошло из-за некачественных образов биометрических данных, а также по причине нежелания россиян использовать биометрию.

Всего Сбер собрал 36 млн биометрических данных лица и 28 млн записей голоса, пишет РБК со ссылкой на директора дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олега Евсеева.

«Гражданин в какой-то момент понимал, что у него, оказывается, сдана биометрия в "Сбере". Он не хотел бы, чтобы она была — вообще существовала и тем более куда-то передавалась. Он отзывал согласие», — сказал Евсеев.

После передачи данных клиентов Сбера в ЕБС зарегистрировано больше 60 млн биометрических данных.

С конца 2023 года жители страны могут установить самозапрет на использование биометрии. Для этого нужно подать заявление в МФЦ.