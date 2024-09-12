⚡️ Итоги дня: роботы «Яндекса» трудятся на складах, Google начала бороться с пиратскими приложениями, а Т-Банк создал карту со светодиодами

Стоимость люксовых автомобилей и спорткаров в РФ упала на 15% — до 14,38 млн рублей. Средневзвешенная цена на новые легковые авто с начала года поэтапно росла, достигнув своего пика в марте — 3,3 млн рублей.

LG вернется в Россию под маркой OHUI («Охуи») в России. Под этим брендом будут продавать косметику и уходовые средства.

Т-Банк выпустил дебетовые карты со светодиодами. Они загораются при прикладывании карты к терминалу для оплаты покупки. Предзаказ на светящуюся карту можно оформить с 12 сентября. С 1 октября 2024 года заказать ее можно будет на сайте и в мобильном приложении банка. Стоимость — 1 тыс. рублей.

С января по июнь 2024 года жители России могли купить 472 бургера на среднюю месячную зарплату. При этом доход москвичей за месяц позволял приобрести 850 условных бургеров.

«Лемана ПРО» (ранее — «Леруа Мерлен») договорилась об использовании роботов «Яндекса» на своих складах. Компания планирует снизить стоимость складских операций, а также избавить работников от тяжелой и монотонной работы.

Google создала сервис, позволяющий отслеживать источник установки приложения и тем самым бороться с пиратством на операционной системе Android. В случае отказа пользователя от установки официального приложения разработчик сможет ограничить доступ к пиратскому приложению.