Инвесторы в Крыму получат 400 млн рублей на льготные кредиты

Кабмин направил 400 млн рублей на финансирование льготных кредитов для резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение от 11 сентября 2024 года № 2463-р, по которому участникам СЭЗ в Крыму направят 400 млн рублей на предоставление льготных кредитов.

«Программа льготного кредитования направлена на повышение инвестиционной привлекательности региона, увеличение притока капитальных вложений в его экономику, создание новых рабочих мест и современной инфраструктуры», — сказано на сайте кабмина.

Льготные кредиты могут получить резиденты СЭЗ в Крыму и Севастополе, если их деятельность связана с растениеводством и животноводством, производством пищевых продуктов, одежды, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, стекла, компьютеров, транспортных средств, электронных и оптических изделий.

Свободная экономическая зона в Республике Крым установлена с 2015 года. Компании имеют право применять льготы по налогу на прибыль, а также платить пониженные страховые взносы.