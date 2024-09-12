Российские ученые разработали ИИ-систему для борьбы с подделкой голосов телефонными мошенниками

Разработка может использоваться также для повышения безопасности систем, использующих голосовую аутентификацию.

Институт искусственного интеллекта AIRI и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) разработали новаторскую систему на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет определять синтетические голоса, используемые телефонными мошенниками.

Пресс-служба AIRI сообщила, что современные технологии позволяют создавать голоса, которые трудно отличить от реальных.

«Новая модель способна учитывать контекст и детали голосовых данных, что делает распознавание подделок более эффективным. Система демонстрирует высокую точность и может адаптироваться к новым видам угроз», — отметил руководитель научной группы Олег Рогов.

Разработка имеет производительность вдвое выше, чем аналогичные модели, созданные учеными из Южной Кореи и Франции. Она может применяться для защиты от телефонного мошенничества и повышения безопасности систем голосовой аутентификации.

Грач Мкртчян из МТУСИ заявил о возможности интеграции системы в существующие решения безопасности, подчеркивая высокую потребность в таких технологиях на фоне увеличения атак с использованием синтетических голосов.

ИИ-модель вошла в десятку лучших решений на международном конкурсе Asvspoof 2024 Challenge.