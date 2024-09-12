Предприниматели Карелии смогут получить инвестиционный налоговый вычет до 70%

Власти Карелии с 2025 года начнут предоставлять бизнесменам вычет до 70% расходов на инвестиции.

С 2025 года власти Карелии будут предоставлять инвестиционный налоговый вычет, который уменьшит ставку по налогу на прибыль на 12 процентных пунктов. Бизнес сможет получить вычет в размере до 70% от расходов на инвестиции.

«С 2025 года планируем предоставлять инвесторам инвестиционный налоговый вычет, предусмотрев уменьшение ставки налога на прибыль на 12 процентных пунктов в общем размере вычета до 70% расходов на инвестиции. Предусмотрим отдельные меры поддержки для предприятий, выпускающих продукцию двойного назначения», — сказал глава республики Артур Парфенчиков.

За четыре года финансовые вложения в экономику Карелии выросли на 44% и по итогам 2023 года составили рекордные 104 млрд рублей.

Республика занимает 12 место в рейтинге вовлеченности населения в малый и средний бизнес Агентства стратегических инициатив.