Регистрации гостиничного бизнеса достигли рекорда за три года

В июне 2024 года российский гостиничный бизнес зафиксировал рекордное количество новых регистраций, достигнув отметки в 709 компаний, предоставляющих услуги временного проживания.

По данным аналитиков банка Точка, релиз есть в распоряжении «Клерка», количество регистраций в гостиничном бизнесе за последний период превысило число ликвидаций на 74%.

Эта тенденция объясняется увеличением внутреннего турпотока и упрощением процессов регистрации и лицензирования, что способствует росту новых компаний в данной сфере.

За последний год лидером по регистрации нового бизнеса в гостиничной сфере стал Краснодарский край, в который зафиксировано 943 регистрации. Москва (618) и Санкт-Петербург (225) также входят в число активных регионов по данным ЕГРЮЛ.

Медианные обороты гостиничных предпринимателей продолжают расти: в июле 2024 года они увеличились на 26,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 43,6% за год, согласно аналитике Точки.