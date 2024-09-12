Ежемесячную выплату на детей-инвалидов смогут получать не только родственники

По итогам встречи с семьями — финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» Владимир Путин дал ряд поручений.

В частности, президент поручил распространить ежемесячную выплату в 10 тыс. руб. на всех трудоспособных лиц, ухаживающих за ребенком-инвалидом, независимо от факта их родства с ребенком.

Вдобавок ее будут ежегодно индексировать не ниже индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Определят порядок подтверждения ухода за детьми-инвалидами лицами, не являющимися родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями).

Доклад по этому вопросу до 1 октября должен сделать Михаил Мишустин.

Также глава государства поручил установить ежегодную выплату многодетным семьям, приурочив ее ко Дню семьи, любви и верности.