Ежемесячную выплату на детей-инвалидов смогут получать не только родственники

В частности, президент поручил распространить ежемесячную выплату в 10 тыс. руб. на всех трудоспособных лиц, ухаживающих за ребенком-инвалидом, независимо от факта их родства с ребенком.
Вдобавок ее будут ежегодно индексировать не ниже индекса роста потребительских цен за предыдущий год.
Определят порядок подтверждения ухода за детьми-инвалидами лицами, не являющимися родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями).
Доклад по этому вопросу до 1 октября должен сделать Михаил Мишустин.
Также глава государства поручил установить ежегодную выплату многодетным семьям, приурочив ее ко Дню семьи, любви и верности.
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