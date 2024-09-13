Россияне перевели в негосударственные пенсионные фонды почти 100 млрд рублей

Интерес к НПФ вырос после запуска программы долгосрочных сбережений, которая позволяет получить софинансирование взносов от государства.

В первом полугодии жители страны вложили в негосударственную пенсию 94,2 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

Объем вложений в НПФ вырос на рекордные с 2018 года 50%. Однако в Социальный фонд по программе обязательного пенсионного страхования работодатели перевели гораздо больше — 3,7 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Особый интерес к негосударственным пенсионным фондам появился после запуска программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволила россиянам впервые самостоятельно распоряжаться накопительной частью пенсии. Сбережения разрешают перевести по договору ПДС в НПФ, а государство в течение десяти лет будет софинансировать взносы. Каждые 12 месяцев дополнительно можно получить до 36 тыс. рублей.

«Интерес к сбережениям в НПФ заметно вырос после запуска ПДС, по которой государство или работодатель софинансирует будущую пенсию работника. Теперь люди имеют реальное представление о том, что их отчисления уходят не неизвестно куда, а нацелены конкретно на поддержку их благосостояния в старости», — сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В условиях высокой волатильности акций средняя доходность НПФ в размере 10% оказалась выше средней инфляции в 7,4%. Несмотря на это, вложения в негосударственные фонды выгодны, когда нужно сохранить денежные средства, а не приумножить их.