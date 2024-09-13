Яндекс Маркет запустит оптовые поставки из Китая

Тестовый проект: покупатели смогут выбрать товары и оставить предзаказ, а маркетплейс возьмет на себя логистику, таможенное оформление, проверку качества и доставку.

Яндекс Маркет начнет предлагать оптовые закупки из Китая для предпринимателей из-за проблем с трансграничными платежами. Этот проект может увеличить доходы маркетплейса несмотря на конкуренцию, уверены эксперты.

Согласно источнику РБК, онлайн-магазин предложит витрину с товарами для оптовых закупок, взяв на себя логистику, таможенное оформление и проверку качества. Предприниматели смогут оставить предзаказ и получать всю необходимую документацию для реализации товаров.

«В условиях усложнения трансграничных платежей вопросы работы с Китаем приобретают особую актуальность. Основные сложности испытывают малые и средние предприниматели, для которых услуги посредников могут стоить 4,5–5,5% от суммы транзакции», — отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Бурмистров считает, что «Яндекс» имеет возможность оптимизировать эту ситуацию, используя свои ресурсы для повышения эффективности операций и исключая посредников. Это не только улучшит финансовые потоки, но также позволит консолидировать товарные партии и значительно снизить затраты. В результате это может стать выгодным для всех участников рынка.