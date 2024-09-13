Ozon изменил договоры с селлерами по требованию ФАС

Маркетплейс выполнил предупреждение ФАС и теперь указывает в договорах с продавцами список оснований для одностороннего расторжения контракта.

Онлайн-ретейлер Ozon исполнил предупреждение Федеральной антимонопольной службы.

«Компания отчиталась об изменениях, внесенных в договор с продавцами. Теперь в нем отражен исчерпывающий перечень оснований для отказа от заключения договора и его одностороннего расторжения. Упорядочен перечень мер ответственности продавцов за те или иные нарушения», — сказано на сайте ФАС.

Теперь Ozon установил для продавцов понятные и прозрачные условия подключения и отключения услуги «Баллы за скидки». Также в чате продавцов с покупателями появилась возможность передавать пользователям контактные данные селлера, чтобы быстрее разрешить спорные ситуации.

В ФАС считают, что выполнение предупреждения положительно скажется на развитии рынка e-commerce, повысит качество услуг и сформирует прозрачные условия для партнеров маркетплейса.