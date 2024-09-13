Где найти информацию о сданных в СФР отчетах

Если в компании нет данных об отчетах ЕФС-1, которые сдавал бухгалтер, все можно восстановить через личный кабинет в СФР.

Иногда так бывает, что бухгалтер уходит, не оставив документированных данных о сданных отчетах.

Но что касается отчетности в СФР, то получить информацию можно через Кабинет страхователя на сайте СФР.

Доступ происходит через профиль ИП/юрлица на Госуслугах с использованием электронной подписи (КЭП).

Перед тем как просматривать информацию, нужно подписать Условия использования. Для этого требуется установить специальный плагин, ссылка на который находится в инструкции на сайте.

После того, как Условия использования подписаны, появляются кнопки для просмотра истории отчетности и персонифицированного учета. Необходимо выбрать блок «Отчетность», указать период (до 3 месяцев). После этого появится возможность просмотреть и скачать сданные файлы.