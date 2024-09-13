Где найти информацию о сданных в СФР отчетах

Иногда так бывает, что бухгалтер уходит, не оставив документированных данных о сданных отчетах.
Но что касается отчетности в СФР, то получить информацию можно через Кабинет страхователя на сайте СФР.
Доступ происходит через профиль ИП/юрлица на Госуслугах с использованием электронной подписи (КЭП).
Перед тем как просматривать информацию, нужно подписать Условия использования. Для этого требуется установить специальный плагин, ссылка на который находится в инструкции на сайте.
После того, как Условия использования подписаны, появляются кнопки для просмотра истории отчетности и персонифицированного учета. Необходимо выбрать блок «Отчетность», указать период (до 3 месяцев). После этого появится возможность просмотреть и скачать сданные файлы.
Подробнее о том, как работать с отчетностью в 2025 году, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 5 900 рублей вместо
28 600 рублей. Старт обучения 15 сентября.
Начать дискуссию