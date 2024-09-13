Ситибанк закрывает последнее отделение в России

Обслуживание клиентов с 15 ноября будут вести по телефону или на сайте кредитной организации.

15 ноября 2024 года Ситибанк закроет отделение «Павелецкое», это последняя точка розничного обслуживания клиентов в РФ.

«В связи с этим мы настоятельно рекомендуем рассмотреть другие варианты размещения средств и завершить все свои операции до даты закрытия отделения», — сказано на сайте банка.

После 15 ноября кредитная организация предлагает клиентам обращаться по всем вопросам по номерам телефонов или через сайт банка.

В 2022 году материнская компания Citi заявила о сворачивании розничного бизнеса в России. Осенью 2023 года Ситибанк сообщил о планах закрыть филиалы Приволжский и Уральский, а также перестать обслуживать клиентов через банкоматы.