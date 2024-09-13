Теперь найти бесплатные курсы на «Клерке» можно в один клик

В каталоге обучения появился новый фильтр «Бесплатные курсы и вебинары». Теперь бесплатный учебный контент на «Клерке» можно найти всего в один клик. Но это еще не все!

Для компаний, которые уже ведут свой блог на «Клерке» или только собираются этим заняться, появился удобный лендинг с подробной информацией о контент-маркетинге.

Вы можете начать вести блог уже сегодня, не дожидаясь разработки и продвижения собственного сайта. Для этого есть готовые инструменты редактора: добавляйте формы для сбора лидов прямо в статью и собирайте контакты в свою CRM, отслеживайте переходы по UTM.

Помимо SEO-трафика, вашу статью увидит еще и постоянная аудитория «Клерка», которая состоит из бухгалтеров, юристов, кадровиков, предпринимателей и административного персонала. Это больше 10 млн пользователей.