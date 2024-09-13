Банки

ЦБ запретил дочкам иностранных банков передавать данные о российских клиентах

Банк России ограничивает передачу клиентских данных дочерними банками материнским структурам.

Центральный банк направил дочерним структурам европейских банков предписания, касающиеся передачи клиентских данных.

«Мы запретили этим банкам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах, включая персональные данные для формирования каких-либо перечней или других списков. Исключением является только информация, без которой невозможно провести платеж», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.

Начать дискуссию