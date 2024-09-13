ЦБ запретил дочкам иностранных банков передавать данные о российских клиентах

Центральный банк направил дочерним структурам европейских банков предписания, касающиеся передачи клиентских данных.

«Мы запретили этим банкам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах, включая персональные данные для формирования каких-либо перечней или других списков. Исключением является только информация, без которой невозможно провести платеж», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.