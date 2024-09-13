❗ Ключевая ставка выросла до 19%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 19%.

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — было сказано ранее на сайте ЦБ.

В августе инфляция выросла до 9,1%, тогда как целевое значение — 4%.

С 18 декабря 2023 по 28 июля 2024 года ключевая ставка ЦБ держалась на уровне 16%. С 29 июля 2024 года она составляла 18% годовых.

На этой неделе Сбер и ВТБ повысили ставки по вкладам до 20% годовых, не дожидаясь решения регулятора о ключевой ставке.

Недавно мы писали о планах Центробанка поднять ключевую ставку до 20%.