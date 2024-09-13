Автодилеры назвали автокомпании, которые уже подняли цены перед повышением утильсбора

Автокомпании в России начали изменять ценовую политику еще до ожидаемого повышения утилизационного сбора, которое должно состояться 1 октября 2024 года. В связи с этим россияне массово скупают автомобили, а на границах наблюдаются длинные очереди автоперевозчиков, стремящихся доставить иномарки до введения новых ставок.

Заместитель генерального директора автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев сообщил:

«Часть автопроизводителей уменьшают скидки, а другие повышают цены. АвтоВАЗ уже в четвертый раз за год повысил цены на Lada, а китайские бренды GAС и Geely также увеличили стоимость своих моделей».

На первой неделе сентября продажи автомобилей достигли рекорда — 38,1 тыс. машин, что стало самым высоким показателем за последние пять месяцев. Ожидания повышения утильсбора подстегивают спрос, и эксперты предсказывают, что рост продолжится до конца сентября, сообщила Газета.ru.

Тем не менее, в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» отмечают, что новые меры по утильсбору могут противоречить закону. Счетная палата указывает на несоответствие целей сбора и его фактической функции.

С ожидаемым повышением утильсбора на 70-85% автомобильные цены могут вырасти на 100-200 тыс. рублей, и к 2030 году доля новых авто может сократиться до 5-7%.