Продавцы больше не могут торговать одеждой без маркировки

В России запретили продавать остатки одежды без маркировки, товар нужно промаркировать и ввести в оборот до 1 ноября 2024 года.

С 15 сентября вступило в силу постановление правительства от 29.06.2024 г. № 883. Согласно документу, в России начал действовать запрет на продажу немаркированной продукции легкой промышленности.

Без маркировки больше нельзя продавать брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы, рубашки, а также спортивная одежда, шарфы, галстуки и так далее.

Постановление касается товаров, которые импортировали или произвели в РФ до 1 апреля 2024 года. С этой даты начали действовать обязательные требования по маркировке легкой промышленности. Ввести в оборот промаркированный товар нужно до 1 ноября 2024 года, продавцы имеют право хранить одежду без маркировки до 1 октября.

С 1 ноября 2023 года производители промаркировали и ввели в оборот больше 525 млн позиций.