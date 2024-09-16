Абонентам перестанут оказывать услуги связи, если у них будет больше 20 сим-карт

Операторы будут предупреждать клиентов, у которых превышен лимит по количеству номеров. Если абоненты не сократят число сим-карт до 20, то услуги мобильной связи будут временно заблокированы.

Минцифры хочет утвердить новые правила оказания услуг мобильной связи. При заключении договора об оказании услуг мобильной связи абоненты будут обязаны подтвердить свою личность.

Иностранцы будут проходить идентификацию по биометрии, а жители страны могут это сделать с помощью паспорта, через портал Госуслуги, по биометрии или через уполномоченную организацию.

Операторы связи начнут присылать абонентам уведомления о превышении лимита по количеству сим-карт. Если клиенты не снизят число номеров до 20, то им приостановят все услуги мобильной связи. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

Переходный период будет действовать для жителей РФ до 1 ноября 2025 года, а для иностранцев — до 1 июля 2025 года.

Кроме того, изменятся правила оплаты мобильной связи. Пополнить баланс наличными средствами будет можно только при подтверждении личности плательщика и в уполномоченных организациях. Их список определит правительство.

«Изменения направлены на повышение безопасности и удобства для всех абонентов, а также на борьбу с мошенничеством и нелегальными SIM-картами», — сказали в Минцифры.

В начале августа 2024 года президент подписал закон, который ограничил продажу сим-карт иностранцам, а также установил запрет для россиян оформлять больше 20 сим-карт.

По данным Роскомнадзора, на июль 2024 года число абонентов с 50 и более сим-картами составляет 22,7 тыс. человек.