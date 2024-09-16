Налоговики доначислят налог ИП на ПСН, которые неправильно уменьшили его на взносы

С 1 ноября 2024 года заработает новый бланк уведомления о перерасчете уменьшения налога по ПСН на страховые взносы.

Опубликован приказ ФНС от 14.06.2024 № ЕД-7-3/462@.

Дело в том, что уменьшать налог по ПСН на фиксированные взносы надо независимо от факта их уплаты.

Но может так случиться, что в начале года ИП уменьшил налог по ПСН на все годовые взносы, а потом закрыл ИП, то есть годовой взнос оказался меньше, чем указанный в уведомлении на уменьшение.

В этом случае данное уменьшение на лишнюю сумму надо отменить и пересчитать налог по ПСН. Такой пересчет сделают налоговики.

Уведомление о перерасчете поступит из ИФНС в том числе в личный кабинет ИП.

Перерасчет будет, если:

«закрыто» ИП;

ИП перешел на НПД;

ИП освободился от взносов (на период ухода за ребенком, военной службы, ухода за инвалидом).

Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы, мы разбирали тут.