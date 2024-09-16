Налоговики доначислят налог ИП на ПСН, которые неправильно уменьшили его на взносы

Опубликован приказ ФНС от 14.06.2024 № ЕД-7-3/462@.
Дело в том, что уменьшать налог по ПСН на фиксированные взносы надо независимо от факта их уплаты.
Но может так случиться, что в начале года ИП уменьшил налог по ПСН на все годовые взносы, а потом закрыл ИП, то есть годовой взнос оказался меньше, чем указанный в уведомлении на уменьшение.
В этом случае данное уменьшение на лишнюю сумму надо отменить и пересчитать налог по ПСН. Такой пересчет сделают налоговики.
Уведомление о перерасчете поступит из ИФНС в том числе в личный кабинет ИП.
Перерасчет будет, если:
«закрыто» ИП;
ИП перешел на НПД;
ИП освободился от взносов (на период ухода за ребенком, военной службы, ухода за инвалидом).
Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы, мы разбирали тут.
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