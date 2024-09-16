Переплата на ЕНС идет в счет предстоящей обязанности по уплате налогов

Если у предпринимателя до 2 декабря будет недоимка, сумма, которую зачли по имущественным налогам будет направлена в счет погашения обязательств с более ранним сроком.

ФНС объяснила порядок распределения средств на ЕНС для индивидуальных предпринимателей. Если у налогоплательщика есть переплата, то она будет направлена на погашение предстоящей обязанности по уплате налогов, установленных налоговым уведомлением, до наступления срока его исполнения.

Согласно п. 8 ст. 78 НК, переплата предпринимателя резервируется в счет предстоящей обязанности по уплаты имущественных налогов и НДФЛ. В случае, когда сальдо ЕНС меньше, то средства будут засчитываться по мере поступления платежей до полного погашения.

«В связи с направлением налоговых уведомлений для оплаты до 2 декабря имущественных налогов и НДФЛ ФНС России напоминает порядок распределения средств на ЕНС предпринимателей», — сказано на сайте ФНС.

Если у ИП до 2 декабря 2024 года образуется недоимка по уплате иных налогов, то зачтенная сумма с обязательств по имущественным налогам будет направлена в счет погашения обязательств с более ранним сроком.