❗ Низкая выручка будет для ФНС сигналом о нарушении с ККТ

Есть индикаторы риска нарушений по ККТ, на которые ориентируются налоговики при проверках. Этих подозрительных признаков станет больше.

Проект опубликован на федеральном портале.

Будет новый нормативный акт с новыми индикаторами риска.

Сейчас они такие:

у компании есть ККТ, но уже 60 дней нет чеков ;

более 30% чеков за последние 30 дней – это чеки с признаком «Возврат прихода» ;

более 30% чеков за последние 30 дней – это чеки коррекции.

Будут еще такие риски: более 2 раз за последние 30 дней меняли адрес установки ККТ;

отклонение выручки на один рубль ФОТ от базового значения и отклонение доли наличной выручки от базового значения для организаций и ИП в общепите.

Базовые значения рассчитываются по регионам. В проекте приведена методичка с расчетом.

По сумме среднего чека общепит условно распределяется на три категории: «Фастфуд», «Средний общепит», «Дорогой общепит».

Например, в Москве средний чек в фастфуде – до 1 500 руб., в среднем общепите – до 9 000 руб.

В методичке приведены формулы, по которым ФНС будет рассчитывать базовые значения выручки, определять риск-баллы и распределять общепит по категориям риска.

Также налоговики будут сопоставлять количество сотрудников кафе и количество посадочных мест.

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