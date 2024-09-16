❗ Низкая выручка будет для ФНС сигналом о нарушении с ККТ

Проект опубликован на федеральном портале.
Будет новый нормативный акт с новыми индикаторами риска.
Сейчас они такие:
у компании есть ККТ, но уже 60 дней нет чеков;
более 30% чеков за последние 30 дней – это чеки с признаком «Возврат прихода»;
более 30% чеков за последние 30 дней – это чеки коррекции.
Будут еще такие риски:
более 2 раз за последние 30 дней меняли адрес установки ККТ;
отклонение выручки на один рубль ФОТ от базового значения и отклонение доли наличной выручки от базового значения для организаций и ИП в общепите.
Базовые значения рассчитываются по регионам. В проекте приведена методичка с расчетом.
По сумме среднего чека общепит условно распределяется на три категории: «Фастфуд», «Средний общепит», «Дорогой общепит».
Например, в Москве средний чек в фастфуде – до 1 500 руб., в среднем общепите – до 9 000 руб.
В методичке приведены формулы, по которым ФНС будет рассчитывать базовые значения выручки, определять риск-баллы и распределять общепит по категориям риска.
Также налоговики будут сопоставлять количество сотрудников кафе и количество посадочных мест.
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Комментарии3
аналитики молодцы!!! все под контроль
Эти базовые значения меня воодушевляют. )))
Ещё нужно, чтобы они воодушевляли посетителей)