«Финам» впервые запустил внебиржевые торги долларом

Впервые клиенты брокера получили доступ к площадке, на которой идут межбанковские сделки с валютой.

С 16 сентября 2024 года брокер «Финам» предоставил клиентам доступ к торгам долларом на внебиржевом рынке. Сейчас на таких площадках проходят межбанковские сделки с валютой.

Клиенты «Финам» смогут подавать заявки на покупку и продажу валюты на внебиржевом рынке. Для проведения сделок не нужен статус квалифицированного инвестора. Такая возможность открылась впервые. Об этом пишет РБК.

«Сделки с валютой заключаются в российском контуре, что минимизирует риск блокировки активов или остановки торгов из-за действий зарубежных регуляторов», — сказали в «Финаме».

Покупка и продажа валюты доступны от 1 доллара, брокер удержит комиссию в зависимости от тарифа обслуживания клиента. Вывести валюту будет можно на банковский счет. Сделки проходят в терминале FinamTrade и в мобильном приложении брокера.