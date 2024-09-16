Новый выпуск «Тот еще разговор» заставит бегать по утрам!

Основатель сети спортивных товаров «Высшая Лига» Алексей Пшеничный рассказал, как создавался его бизнес и почему важно заниматься «спортом личных достижений».

Мы пригласили на «Тот еще разговор» Алексея Пшеничного — основателя сети спортивных товаров «Высшая Лига», бренда «Manbition», компании «TopLigaRun» и соучредитель КубА Клуба. Он активно участвует в общественной деятельности и является членом различных советов.

Не удивляйтесь, что после знакомства с ним вы начнете бегать по утрам. У него было все: драма, боевик, криминал, комедия, построено 35 тыс. кв. м недвижимости, кредитное бремя под 215% годовых. А в результате получилась не убиваемая «Высшая Лига». Смотрите новое интервью!

Каждый четверг Борис Мальцев — основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка». Подписывайтесь на блог, чтобы не пропустить новые вдохновляющие бизнес-истории!

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