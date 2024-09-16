ЦБ предлагает субсидии для помощи компаниям в выходе на биржу

Банк России в рамках проекта «Основные направления развития финансового рынка до 2027» предложил внедрить субсидии для компаний, выходящих на рынок капитала. Эти выплаты будут финансироваться за счет средств, которые ранее выделялись на льготные кредиты.

«Одним из возможных вариантов может быть применение субсидирования долевого финансирования, распределенной во времени, как альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам», — говорится в проекте.

Субсидии направлены на поддержку первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещений акций, что должно сделать выход на рынок более привлекательным для компаний.

ЦБ подчеркивает, что это уравновесит условия для компаний, выбирающих между банковским кредитованием и выходом на рынок капитала.

Регулятор также отметил, что рост кредитования может усугублять инфляцию и предлагает перераспределить бюджетные средства для финансирования приоритетных проектов. Важно, что для развития рынка капитала— могут быть введены более выгодные условия субсидирования.

На данный момент существует программа поддержки для малого и среднего бизнеса, которая компенсирует часть затрат на IPO и SPO, включая расходы на выпуск акций и облигаций. ЦБ также рассматривает возможность введения налоговых льгот для стимулирования активности на рынке капитала.