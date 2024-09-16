М.Видео и Эльдорадо завершили процесс объединения

Теперь возможно заказывать товары в Эльдорадо и получать их в М.Видео и наоборот.

В результате объединения брендов бонусные баллы клиентов перенесены в единый кошелек программы лояльности «M.Club», сообщается на сайте компании. Теперь можно расплачиваться едиными бонусами в М.Видео и Эльдорадо.

Также все пользователи получили 500 бонусных рублей в честь объединения.

«Мы стали ближе к клиентам, позволяя использовать бонусные баллы в магазинах, на сайте или в приложении. В будущем программа лояльности будет расширена», — сообщил директор по маркетингу Группы М.Видео-Эльдорадо Василий Большаков.