Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении отчислений от лотерей

Сегодня 16 сентября 2024 года законопроект одобрен к принятию ГД в первом чтении. Планируется поэтапное повышении отчислений с 2025 года.

Комитет Госдумы по бюджету поддержал правительственный законопроект № 671210-8 о повышении отчислений от лотерей с 2025 года.

На данный момент целевые отчисления от лотерей составляют 10% от разницы между суммой выручки оператора и призовым фондом.

Новый законопроект предлагает использовать в качестве базы сумму выручки от лотерей за квартал. В частности, ставка на 2025 год будет составлять 4,2%, в 2026 году – 4,5%, в 2027 – 5%, а с 2028 года – 5,5%.

Ожидается, что поступления в бюджет вырастут с 3,548 млрд в 2023 году до 5,021 млрд рублей в 2028 году.

«Поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей обеспечит адаптацию операторов к новому уровню финансовой нагрузки и оптимизацию процессов проведения лотерей», – заявлено в заключении комитета ГД.

Целевые отчисления будут направлены на финансирование социальных проектов, включая развитие физической культуры, спорта и подготовку спортсменов.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2025 года.