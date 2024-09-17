❕ Минфин: ИП может брать в расходы компенсацию самому себе за свой автомобиль

При расчете взносов 1% ИП на ОСНО, а также адвокаты и нотариусы учитывают расходы. В состав расходов можно включить компенсацию за использование личного автомобиля.

Разъяснение для адвокатов по расчету взносов 1% дает Минфин в письме от 16.07.2024 № 03-04-05/66095.

Состав расходов для адвокатов и ИП на ОСНО такой же, как и для налога на прибыль. К прочим расходам относится компенсация за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей в пределах норм.

Нормы утверждены постановлением Правительства от 08.02.2002 № 92.

С 01.01.2024 компенсация за легковую машину составляет 2 400 руб. в месяц.

Таким образом, ИП может учесть в расходах компенсацию в сумме 2,4 тыс. рублей за использование для бизнес-целей личного автомобиля, утверждает Минфин.

Этот расход учитывается при расчете взносов 1%.