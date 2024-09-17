❕ Минфин: ИП может брать в расходы компенсацию самому себе за свой автомобиль

Разъяснение для адвокатов по расчету взносов 1% дает Минфин в письме от 16.07.2024 № 03-04-05/66095.
Состав расходов для адвокатов и ИП на ОСНО такой же, как и для налога на прибыль. К прочим расходам относится компенсация за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей в пределах норм.
Нормы утверждены постановлением Правительства от 08.02.2002 № 92.
С 01.01.2024 компенсация за легковую машину составляет 2 400 руб. в месяц.
Таким образом, ИП может учесть в расходах компенсацию в сумме 2,4 тыс. рублей за использование для бизнес-целей личного автомобиля, утверждает Минфин.
Этот расход учитывается при расчете взносов 1%.
Комментарии1
Главное потом авто не продавать, а то как пить дать заставят платить НДС и НДФЛ(((