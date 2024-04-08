🚗 Компенсацию за личное авто увеличили в два раза

Опубликовано постановление Правительства от 03.04.2024 № 417.
Новые нормы смотрите в нашей таблице.
Транспортное средство
Было
Стало
Легковое авто с объемом двигателя до 2 000 куб. см
1 200
2 400
Легковое авто с объемом двигателя свыше 2 000 куб. см
1 500
3 000
Мотоциклы
600
1 200
Новые нормы действуют задним числом – с 1 января 2024 года.
Минфин в письмах от 29.06.2023 № 03-03-06/2/60502, от 27.01.2023 № 03-03-06/1/6339 утверждал, что в норму входит абсолютно все – износ, горюче-смазочные материалы, ремонт.
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