🚗 Компенсацию за личное авто увеличили в два раза

Как правильно отразить пополнение ЕНС в 2023 году?

Добрый день. Каким документом отразить пополнение ЕНС в 2023 г? какой был аналог документа Корректировка ЕНС с 2024г, операцией вручную? Объясню. В течение года закидывали на фиксированные сверх предела. в 2024 пересчитали фиксированные по тарифу военный пенсионер. как лучше провести эти перечисления, чтобы 69.06.5 закрылся, а переплата пошла на УСН?