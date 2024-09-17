В эксперименте с криптовалютой будут участвовать банки и некоторые импортеры

Минфин сформировал фокус-группу для участия в экспериментально-правовом режиме (ЭПР), который позволяет оплачивать внешнеторговые контракты криптовалютой. ЭПР позволит импортерам платить по счетам без вывода средств за пределы РФ.
В список вошли отдельные импортеры из Торгово-промышленной палаты (ТПП), Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), а также некоторые банки. Об этом пишут «Ведомости».
При формировании фокус-группы власти учитывали высокий оборот бизнеса, а также компании, которые испытывают наибольшие проблемы с платежами в иностранные банки. В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться еще больше участников.
С 1 ноября 2024 года вступит в силу закон, который разрешает добывать криптовалюту на территории России.
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