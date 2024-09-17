В эксперименте с криптовалютой будут участвовать банки и некоторые импортеры

Для участия в экспериментальном правовом режиме по криптовалюте власти подобрали компании с высоким оборотом, которые испытывают наибольшие проблемы с платежами по внешнеторговым договорам.

Минфин сформировал фокус-группу для участия в экспериментально-правовом режиме (ЭПР), который позволяет оплачивать внешнеторговые контракты криптовалютой. ЭПР позволит импортерам платить по счетам без вывода средств за пределы РФ.

В список вошли отдельные импортеры из Торгово-промышленной палаты (ТПП), Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), а также некоторые банки. Об этом пишут «Ведомости».

При формировании фокус-группы власти учитывали высокий оборот бизнеса, а также компании, которые испытывают наибольшие проблемы с платежами в иностранные банки. В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться еще больше участников.

С 1 ноября 2024 года вступит в силу закон, который разрешает добывать криптовалюту на территории России.