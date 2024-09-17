Изменен порядок ведения справочника регистров для налогового мониторинга

ФНС утвердила изменения в порядок ведения справочника регистров по налогу на прибыль организации для налогового мониторинга, который входит в состав Цифрового Налогового кодекса.

Налоговая служба на своем сайте опубликовала пять приказов, которые закрепляют порядок ведения справочника регистров. Они касаются:

внереализационных доходов и расходов в виде процентов по долговым обязательствам;

внереализационных доходов от долевого участия в виде дивидендов;

налоговой базы по операциям с ценными бумагами;

расходов на НИОКР;

расходов на формирование резервов по сомнительным долгам и признание безнадежных долгов.

ФНС пояснила, что изменения внесены для методологического и технического совершенствования модели взаимодействия. Они позволят автоматически проверять правильность данных и согласовывать базу по налогу на прибыль.

Заявлено, что из-за специфики отдельных контролей для каждого нового блока ФНС будет утверждать новый порядок ведения.

Цифровой Налоговый кодекс разработан для внедрения единого инструмента контроля автоматической проверки полноты и корректности данных налоговой отчетности. Он направлен на развитие и повышение эффективности информационного взаимодействия между налоговым органом и налогоплательщиками при проведении налогового мониторинга, снижение уровня неопределенности и рисков при начислении налогов плательщиком.

Цифровой НК состоит из справочников рисков, контролей, регистров и статей Налогового кодекса РФ, касающихся налогового мониторинга. Справочники используют в АИС «Налог-3» и информсистемах налогоплательщиков, к которым предоставлен доступ налоговому органу.