Изменен порядок ведения справочника регистров для налогового мониторинга

Налоговая служба на своем сайте опубликовала пять приказов, которые закрепляют порядок ведения справочника регистров. Они касаются:
внереализационных доходов и расходов в виде процентов по долговым обязательствам;
внереализационных доходов от долевого участия в виде дивидендов;
налоговой базы по операциям с ценными бумагами;
расходов на НИОКР;
расходов на формирование резервов по сомнительным долгам и признание безнадежных долгов.
ФНС пояснила, что изменения внесены для методологического и технического совершенствования модели взаимодействия. Они позволят автоматически проверять правильность данных и согласовывать базу по налогу на прибыль.
Заявлено, что из-за специфики отдельных контролей для каждого нового блока ФНС будет утверждать новый порядок ведения.
Цифровой Налоговый кодекс разработан для внедрения единого инструмента контроля автоматической проверки полноты и корректности данных налоговой отчетности. Он направлен на развитие и повышение эффективности информационного взаимодействия между налоговым органом и налогоплательщиками при проведении налогового мониторинга, снижение уровня неопределенности и рисков при начислении налогов плательщиком.
Цифровой НК состоит из справочников рисков, контролей, регистров и статей Налогового кодекса РФ, касающихся налогового мониторинга. Справочники используют в АИС «Налог-3» и информсистемах налогоплательщиков, к которым предоставлен доступ налоговому органу.
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