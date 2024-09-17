На сайте ФНС снова технический сбой

Предположительно неполадки возникли на фоне массовой рассылки уведомлений об уплате налогов со вкладов.

Во второй половине дня 17 сентября 2024 года на официальном сайте ФНС возникли неполадки. Пользователи не могу войти в личные кабинеты и просят в телеграм-чате налоговой решить эту проблему.

Налогоплательщики не могут выставить счета и оплатить свои обязательства. При попытке это сделать возникает ошибка обработки данных.

Разработчики уже решают проблему. Предположительно, сбой произошел после массовой рассылки уведомлений об уплате нового налога с процентов по вкладам.

Недавно мы писали, что 13 сентября сайт ФНС тоже не работал, специалисты обновляли оборудование и сервисы.