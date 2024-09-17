На сайте ФНС снова технический сбой

Во второй половине дня 17 сентября 2024 года на официальном сайте ФНС возникли неполадки. Пользователи не могу войти в личные кабинеты и просят в телеграм-чате налоговой решить эту проблему.
Налогоплательщики не могут выставить счета и оплатить свои обязательства. При попытке это сделать возникает ошибка обработки данных.
Разработчики уже решают проблему. Предположительно, сбой произошел после массовой рассылки уведомлений об уплате нового налога с процентов по вкладам.
Недавно мы писали, что 13 сентября сайт ФНС тоже не работал, специалисты обновляли оборудование и сервисы.
Комментарии1
А СФР это вообще одна большая непрерывная ошибка...