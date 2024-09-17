ФНС начала рассылать уведомления об уплате налога на вклады

Вкладчики получат уведомления от ФНС, где будут расписаны все банковские счета и депозиты, а также процентные доходы по ним.

До 1 декабря 2024 года налогоплательщикам предстоит уплатить начисленный налог на вклады за 2023 год.

В уведомлении налоговики перечисляют банки, в которых у физлица открыты вклады, указывают суммы процентов, начисленных по счетам и депозитам, а также итоговый размер выплаты.

В 2023 году налогом не облагался процентный доход до 150 тыс. рублей. Также под налогообложение не попадают вклады с доходностью ниже 1% годовых. Об этом пишет РБК.

«Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления», — сказал представитель Минфина.

При расчете налога учитывают доходы в виде процентов по всем счетам и депозитам во всех банках. Срок открытия вкладов не имеет значения, для расчета берут поступления в течение прошлого года.

Необлагаемая база зависит от ключевой ставки в течение года. В 2023 году она выросла с 7,5 до 16%, однако для расчета базы взяли ставку на 1 декабря 2023 года — 15% годовых.

В конце 2023 года 98% вкладчиков держали в банках сумму, которая была ниже размера страхового возмещения — меньше 1,4 млн рублей.