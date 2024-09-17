Сотрудникам федеральных госучреждений повысят зарплаты

Ожидается повышение зарплат для различных категорий сотрудников федеральных учреждений за счет средств федерального бюджета на оплату труда.
Это решение затронет преподавателей вузов, медицинских работников клинических центров, сотрудников гидрометеорологической службы, а также тех, кто трудится в учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры.
Кроме того, индексация заработной платы коснется гражданского персонала силовых ведомств, включая Минобороны, Министерство чрезвычайных ситуаций, МВД и Росгвардию.
Соответствующее распоряжение от 15.08.2024 № 2189-р подписал Михаил Мишустин.
Начать дискуссию