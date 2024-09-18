Если в конце года сотрудник стал нерезидентом, надо пересчитать НДФЛ с начала года

Доходы от источников в России у налоговых нерезидентов РФ облагаются НДФЛ по ставке 30%.

Статус и ставку определяют на момент выплаты дохода. Если на дату получения дохода от налогового агента (работодателя) сотрудник утратил статус налогового резидента, то весь его доход с начала года подлежит обложению НДФЛ 30%.

Нужно пересчитать налог за весь год.

Об этом сообщает Минфин в письме от 08.02.2024 № 03-04-06/10798.