Если в конце года сотрудник стал нерезидентом, надо пересчитать НДФЛ с начала года

Статус и ставку определяют на момент выплаты дохода. Если на дату получения дохода от налогового агента (работодателя) сотрудник утратил статус налогового резидента, то весь его доход с начала года подлежит обложению НДФЛ 30%.
Нужно пересчитать налог за весь год.
Об этом сообщает Минфин в письме от 08.02.2024 № 03-04-06/10798.
Правильно рассчитывать НДФЛ с доходов сотрудников в 2025 году научим на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 в части НДФЛ, страховым взносам и зарплате. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
18 990 рублей.
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