Водоматы могут работать без ККТ

По нормам закона № 54-ФЗ организации и ИП могут производить расчеты без применения ККТ при торговле в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой.

При этом никаких ограничений по способу и форме расчета для освобождения от обязанности применения ККТ при торговле в розлив питьевой водой не предусмотрено.

Таким образом, можно не применять ККТ при расчетах в безналичном порядке при торговле в розлив питьевой водой в тару покупателя с использованием автоматических устройств для расчетов.

Об этом сообщает Минфин в письме от 03.04.2024 № 30-01-15/30416.