Водоматы могут работать без ККТ

При этом никаких ограничений по способу и форме расчета для освобождения от обязанности применения ККТ при торговле в розлив питьевой водой не предусмотрено.
Таким образом, можно не применять ККТ при расчетах в безналичном порядке при торговле в розлив питьевой водой в тару покупателя с использованием автоматических устройств для расчетов.
Об этом сообщает Минфин в письме от 03.04.2024 № 30-01-15/30416.
Подробнее о том, в каких случаях организации и ИП могут работать без ККТ при безналичном расчете, расскажем на новом онлайн-курсе «Учет денежных средств и расчетных операций». Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
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