В 2025-2030 годах поддержку малого и среднего бизнеса сократят на 21%

В течение шести лет власти планируют потратить на поддержку предпринимателей почти 330 млрд рублей. Финансирование сократится из-за перегрева экономики.

На федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство» в 2025-2030 годах направят 329,5 млрд рублей, что на 21% меньше, чем в предыдущие шесть лет.

С 2019 по 2024 годы на малый и средний бизнес из бюджета выделили 416,2 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы правительства.

«Сокращение расходов федерального бюджета на поддержку МСП может быть связано с перегревом российской экономики и высокой инфляцией, так как основная масса снижения финансирования коснется именно льготных программ кредитования малого бизнеса», — объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Кабмин планирует направить 238,4 млрд рублей на инвестиционные кредиты МСП в приоритетных отраслях, а именно: IT, гостиницы, общепит и обрабатывающие производства. На субсидирование займов, оформленных до 2025 года, пойдет 148 млрд рублей, а остальные средства будут выданы по совмещенной программе. Это субсидирование по «1764» и льготные кредиты от «Корпорации МСП».

«Основное сокращение коснется программы «1764», поскольку на компенсацию процентных ставок уходило примерно по 20–30 млрд в год. Так что программа подлежит секвестированию, хотя она очень востребована и эффективна», — сказал президент «Опоры России» Александр Калинин.

С 2025 года начнет действовать более крупный национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». В него будет также входить господдержка предпринимателей, однако финальные параметры проекта еще не определены.