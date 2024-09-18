В России появится закрытый реестр соинвесторов

Во время Восточного экономического форума Владимир Путин призвал быстрее подготовить законопроект о создании на Дальнем Востоке международной территории опережающего развития (МТОР).

Чтобы бизнес мог там работать и не опасаться санкций, с 2025 года запустят закрытый реестр, который позволит сохранять в тайне соинвесторов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию кластеров, технопарков и ОЭЗ.

«Нам важно, чтобы та или иная территория точно состоялась, главное, чтобы она принесла пользу стране. А также принесла технологии, потому что механизм у МТОР намного выгоднее, чем у обычной территории опережающего развития. Там длиннее льготы, есть закрытый реестр», — сказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Статус резидента МТОР смогут получить инвесторы, которые планируют создать на Дальнем Востоке производство по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. В особом регионе предприниматели будут развивать высокотехнологичные направления разработок, заниматься автомобилестроением, созданием электроники, космических технологий и всем, что позволит добиться технологического суверенитета государства.

Кроме того, МТОР будут стимулировать взаимовыгодные экономические связи между РФ и соседними странами — отношения построят по принципу взаимодополняемости.

Недавно мы писали, что международные ТОР будут интересны бизнесу из Китая, а также Беларуси, с участием которой в Приморье появится новый глубоководный порт.