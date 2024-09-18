Что нужно сделать для получения налоговой амнистии по дроблению бизнеса: смотрите видео!

На вебинаре «Налоговая амнистия при дроблении бизнеса» эксперт Николай Визер объяснил, что такое добровольный отказ от дробления, как воспользоваться амнистией, а также что нужно сделать бизнесу уже сейчас. Смотрите запись ниже!
В видео расскажем:
Признаки незаконного дробления бизнеса.
Как налоговики отслеживают незаконное дробление — отбор кандидатов на предпроверочный анализ, предпроверочный анализ, выездная налоговая проверка.
Налоговая реконструкция и уголовная ответственность.
Добровольный отказ от дробления.
Что нужно сделать бизнесу сейчас, чтобы воспользоваться амнистией за 2022-2024 годы.
Николай Визер — юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам 20 лет.
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