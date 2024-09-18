Что нужно сделать для получения налоговой амнистии по дроблению бизнеса: смотрите видео!

ФНС усиливает контроль над схемами дробления бизнеса, ведомство уже имеет огромный опыт в их отслеживании. Однако бизнесу дали шанс отказаться от дробления и воспользоваться амнистией.

На вебинаре «Налоговая амнистия при дроблении бизнеса» эксперт Николай Визер объяснил, что такое добровольный отказ от дробления, как воспользоваться амнистией, а также что нужно сделать бизнесу уже сейчас. Смотрите запись ниже!

В видео расскажем:

Признаки незаконного дробления бизнеса.

Как налоговики отслеживают незаконное дробление — отбор кандидатов на предпроверочный анализ, предпроверочный анализ, выездная налоговая проверка.

Налоговая реконструкция и уголовная ответственность.

Добровольный отказ от дробления.

Что нужно сделать бизнесу сейчас, чтобы воспользоваться амнистией за 2022-2024 годы.

Николай Визер — юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам 20 лет.