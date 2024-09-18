Научим работать в Excel и Google таблицах с нуля на нашем новом практическом онлайн-курсе

Умение работать с данными ценится на рынке труда: специалист, владеющий Excel, зарабатывает в среднем на 40 тыс. рублей выше.
Для бухгалтера это необходимый навык, потому что большая часть его задач связана с обработкой больших массивов информации. Поэтому наш новый практический онлайн-курс «Базовый курс Excel и Google таблицы» будет полезен каждому специалисту.
Грамотная работа в Excel и Google таблицах поможет вам ускорить выполнение задач и повысить точность расчетов. Вы сможете сэкономить время на ежедневной рутине, чтобы переключиться на более важные и интересные задания. Повысите качество своей работы и сможете претендовать на повышение.
Онлайн-курс ориентирован на практику, поэтому учиться вы будете на реальных примерах, чтобы столкнувшись с подобной задачей в реальности, вы смогли ее без проблем решить. Для того, чтобы вам было еще проще на практике, мы подготовили для вас подробные пошаговые инструкции.
Что в программе
В онлайн-курсе 21 видеоурок, удобные конспекты, дополнительные материалы, пошаговые инструкции и тесты, которые помогут вам закрепить полученные знания.
Уже через два месяца обучения вы вырастите с нуля до уверенного специалиста по работе в Excel и Google таблицах.
После прохождения онлайн-курса вы сможете:
использовать все возможности Excel;
работать с разными видами данных;
применять функции и строить собственные функции;
создавать диаграммы и графики для визуализации данных.
Как проходит обучение
Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:
1. Знакомство с материалом
Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.
2. Изучение дополнительного материала
Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.
3. Тестирование
Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста. Проходить его можно неограниченное количество раз.
4. Получение сертификата
Вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.
Успейте купить онлайн-курс по выгодной цене за 5 900 рублей.
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