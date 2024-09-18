🔥 СФР присвоит работодателям новые регномера

С 1 ноября 2024 года вводятся новые регистрационные номера страхователей в СФР.

Об этом сообщает ОСФР по г. Москве на своем сайте.

Это связано с переходом на ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

В период с 15.09.2024 по 29.09.2024 приостанавливается регистрация и снятие с учета страхователей в СФР.

Вводится новый регистрационный номер страхователя в СФР, который необходимо указывать в отчетности, представляемой в Соцфонд, с 1 ноября 2024 года.

Узнать свой новый регистрационный номер в СФР страхователь может на официальном сайте СФР с 01.10.2024.