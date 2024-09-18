В 2025 году РЖД существенно повысит тарифы на перевозку грузов

Тарифы на железнодорожные грузоперевозки могут вырасти на 22,7%. Это нужно для финансирования минимальной инвестиционной программы РЖД.

ОАО РЖД собирается в 2025 году проиндексировать тарифы на перевозку грузов на 17,2%, чтобы получить 1,1 трлн рублей на финансирование минимально необходимой инвестиционной программы.

Индексацию на 3,6% могут провести уже с 1 ноября 2024 года, а с 1 января 2025 повысить стоимость на дополнительные 13%.

Компания рассматривает еще несколько вариантов — с 1 января сразу повысить тариф на 22,7% для обеспечения 1,8 трлн рублей инвестиций, а также перейти на принцип индексации не по потребительской, а по промышленной инфляции. В таком случае в цене будут учитывать долговую нагрузку РЖД. Об этом пишет «Коммерсант».

РЖД давно планирует перейти на индекс ценового давления — чтобы учитывать в тарифе разные статьи. Например, подорожание топлива, материалов и электроэнергии. При переходе на такую систему дополнительные доходы компании составят примерно 30 млрд рублей в год.

В течение 10 лет индексация тарифов на перевозки по железной дороге была в пределах 10%, а в 2014 году цены не повышали. В 2022 году тариф проиндексировали сначала на 6,8%, а потом на 11%. В 2024 году — на 10,75%.