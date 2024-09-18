Суперакция на «Клерке»! Новые онлайн-курсы по налоговой реформе-2025, амнистии по дроблению бизнеса и учету денежных средств по 3 690 рублей

Подготовьтесь ко всем изменениям налоговой реформы-2025, узнайте, как получить амнистию по дроблению бизнеса за 2022-2024 годы, научитесь грамотно отражать кассовые операции в бухгалтерском учете и работать с онлайн-кассами на наших новых онлайн-курсах. До 20 сентября вы можете купить их по специальной цене — за 3 690 рублей.

Мы запускаем акцию на самые свежие и полезные онлайн-курсы этой осени. До 20 сентября успейте купить онлайн-курсы «Налоговая реформа-2025», «Дробление бизнеса-2025» и «Учет денежных средств и расчетных операций» с выгодой до -66%. Спецпредложение действует только до 20 сентября.

Онлайн-курсы ориентированы на практику, поэтому учиться вы будете на реальных примерах, чтобы столкнувшись с подобной задачей в реальности, вы смогли ее без проблем решить. Для того, чтобы вам было еще проще на практике, мы подготовили для вас подробные пошаговые инструкции.

В 2025 году бухгалтеров ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет. Чтобы вам не пришлось собирать информацию по крупицам, мы записали новый онлайн-курс со всеми изменениями.

Мы разберем: изменения в НДФЛ, налоге на прибыль, акцизах, налоге на имущество;

изменения УСН, введение НДС для компаний на УСН;

новый туристический налог;

амнистию при дроблении бизнеса;

за какие периоды можно списать долги;

что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.

После обучения вы будете уверенно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН, рассчитывать НДС, налог на имущество и другие федеральные и местные налоги, а также без ошибок составлять по ним отчетность.

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ФНС продолжает усиливать контроль над схемами дробления бизнеса. Если ваша компания уже получала предупреждения, то сейчас самое время воспользоваться вторым шансом — отказаться от дробления и получить амнистию.

Подробнее о процедуре амнистии мы рассказываем на новом онлайн-курсе. Вы узнаете, по каким признакам налоговая выявляет дробление бизнеса, как проходят проверки ФНС и что нужно сделать уже сейчас, чтобы получить амнистию за 2022-2024 годы.

Вы получите пошагавшую инструкцию, рекомендации экспертов, а также подробные разъяснения ФНС по тому, как правильно провести процедуру амнистии и уберечь бизнес от негативных последствий.

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Денежные средства и расчеты — одни из самых важных участков работы бухгалтерии. Поэтому мы записали специальный онлайн-курс, где разобрали все тонкости учета кассовых операций и расчетов.

Вы узнаете, как отражать кассовые операции в бухгалтерском учете, устанавливать онлайн-кассы и вести учет расчетов с поставщиками и покупателями. На практике отработаете заполнение платежек на ЕНП, оформление чеков и работу с ОФД.

Вы расширите ваши знания, будете в курсе изменений в учете денежных средств и расчетов в 2024 году, освоите навыки учета операций в 1С, чтобы претендовать на более высокую зарплату.

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