⚡️ Итоги дня: кот помог хозяину выиграть в лотерею, россияне скупают соковыжималки, а купить алкоголь будет можно по биометрии

Россиянин выиграл в лотерею 140 млн рублей. Накануне житель Смоленска увидел вещий сон, в котором кот предсказал ему финансовый успех. Выигрыш он планирует потратить на покупку загородного дома с большим участком.

Вырос потребительский спрос на соковыжималки. За восемь месяцев 2024 года интернет-магазин «Холодильник.ру» продал 325 тыс. соковыжималок, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 г. В денежном выражении продажи поднялись на 13% до 1,7 млрд рублей.

Минэкономразвития ждет, что зарплаты в РФ вырастут на 35% за четыре года. По прогнозам министерства, среднемесячные номинальные зарплаты россиян увеличатся с 88 тыс. рублей в 2024 году до 119 тыс. рублей в 2027 году.

Москва заняла девятое место рейтинга инновационной привлекательности мировых городов HSE GCII 2024. Столица также заняла седьмое место по шкале технологического развития и шестое по уровню развития городской среды.

Сбер запустит оплату алкоголя и сигарет по биометрии вместо паспорта. Сервис позволит пользователям ЕБС подтверждать свой возраст при покупке алкоголя, сигарет и других товаров 18+ через биометрию независимо от банка, к которому привязан их счет.