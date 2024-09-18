Центробанк хочет поменять систему негосударственных пенсионных фондов

Регулятор планирует, чтобы НПФ вкладывали больше средств в инфраструктурные стройки, но при этом брали на себя риски и возмещали клиентам возможны потери.

Банк России расширит инвестиционные возможности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и разрешит им вкладывать до 15% пенсионных резервов в рискованные активы. Сейчас этот лимит установлен на уровне 7%.

Кроме того, регулятор откажется от рейтингов НПФ, но взамен введет более жесткие требования на прохождение стресс-тестов.

Пока что фонды обязаны выполнять обязательства в 75% расчетных случаев. Если показатель ниже, НПФ должен увеличить капитал или изменить портфель. Этот порог хотят увеличить до 95%. Об этом пишет «Коммерсант».

ЦБ также предлагает к 2030 году ужесточить лимиты концентрации пенсионных резервов до 5%.

«Риторика выглядит так, будто государство хочет, чтобы НПФ все деньги, привлекаемые по программе долгосрочных сбережений, вкладывали в инфраструктурные стройки, но при этом хочет себе оставить право на заморозку доходности, а все риски переложить на НПФ, которые обязаны будут возмещать потери вкладчикам», — сказал собеседник издания.

Во втором квартале 2024 года совокупный объем портфеля пенсионных средств составил 7,7 трлн рублей. Из них на пенсионные накопления пришлось 3,3 трлн, а на резервы — 1,9 трлн рублей.

В марте 2024 года регулятор позволил пенсионным фондам покупать акции на IPO, если сумма размещений будет не менее 3 млрд рублей. НПФ могут приобрести до 10% от объема размещения.