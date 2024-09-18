С 1 октября адвокатам по назначению повысят размер вознаграждения

Правительство РФ приняло решение об индексации в 2024 году размера вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или суда.

В силу постановления кабмина от 14.09.2024 № 1259 с 1 октября 2024 года на 5,1% увеличится размер вознаграждения «бесплатным» адвокатам от государства.

В документе приведены конкретные размеры вознаграждения адвоката в том числе с учетом сложности выполняемых задач — участие в ночное время, в нерабочий праздничный или выходной день. Это касается случаев предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым деяниям, по делам, рассматриваемым в закрытых судебных заседаниях или вне зданий соответствующих судов и др.