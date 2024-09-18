Что грозит компании за недостоверные сведения в ЕГРЮЛ: УФНС назвало последствия

Налоговики откажутся принимать отчетность, продлевать электронные подписи, а также могут исключить компанию из реестра, если у нее нашли недостоверные сведения в ЕГРЮЛ.

Налоговые органы имеют право вносить в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) данные о недостоверности сведений о компании, если такие факты были установлены в ходе проверок.

Чаще всего недостоверными сведениями признают:

отсутствие юридических лиц по заявленному адресу;

номинальность или смерть учредителя, руководителя;

поступление в регистрирующий орган сведений об увольнении должностного лица.

Кроме того, основанием для проведения проверки организации могут стать сообщения о выявленном факте недостоверности сведений.

Компанию с недостоверными данными в ЕГРЮЛ могут ждать следующие последствия:

исключение юрлица из госреестра при наличии в ЕГРЮЛ записи о недостоверности более шести месяцев;

отказ в приеме отчетности налоговым органом;

отказ в выдаче и продлении электронно-цифровой подписи.

Чтобы не столкнуться с негативными последствиями, УФНС рекомендует самостоятельно проверять информацию в реестрах о себе и о своих контрагентах.