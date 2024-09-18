Что грозит компании за недостоверные сведения в ЕГРЮЛ: УФНС назвало последствия

Налоговые органы имеют право вносить в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) данные о недостоверности сведений о компании, если такие факты были установлены в ходе проверок.
Чаще всего недостоверными сведениями признают:
отсутствие юридических лиц по заявленному адресу;
номинальность или смерть учредителя, руководителя;
поступление в регистрирующий орган сведений об увольнении должностного лица.
Кроме того, основанием для проведения проверки организации могут стать сообщения о выявленном факте недостоверности сведений.
Компанию с недостоверными данными в ЕГРЮЛ могут ждать следующие последствия:
исключение юрлица из госреестра при наличии в ЕГРЮЛ записи о недостоверности более шести месяцев;
отказ в приеме отчетности налоговым органом;
отказ в выдаче и продлении электронно-цифровой подписи.
Чтобы не столкнуться с негативными последствиями, УФНС рекомендует самостоятельно проверять информацию в реестрах о себе и о своих контрагентах.
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