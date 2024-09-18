Имущественный вычет по НДФЛ в 2 млн рублей можно получить по двум квартирам

Предельный размер имущественного вычета равен размеру, действовавшему в том году, когда у налогоплательщика впервые возникло право на получение данного вычета, в результате предоставления которого образовался остаток, переносимый на следующие годы.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.06.2024 № 03-04-05/54762.
Таким образом, если в 2015 году налогоплательщик получил имущественный вычет менее 2 млн рублей, то остаток до полного его использования может быть учтен при получении вычета в дальнейшем при приобретении другой квартиры.
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