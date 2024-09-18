Имущественный вычет по НДФЛ в 2 млн рублей можно получить по двум квартирам

Если вы купили первую квартиру за 1,5 млн рублей и получили по ней имущественный налоговый вычет, то потом при покупке второй квартиры можно еще получить вычет на 500 тыс. рублей.

Предельный размер имущественного вычета равен размеру, действовавшему в том году, когда у налогоплательщика впервые возникло право на получение данного вычета, в результате предоставления которого образовался остаток, переносимый на следующие годы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.06.2024 № 03-04-05/54762.

Таким образом, если в 2015 году налогоплательщик получил имущественный вычет менее 2 млн рублей, то остаток до полного его использования может быть учтен при получении вычета в дальнейшем при приобретении другой квартиры.