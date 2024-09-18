Как реагировать на извещение от ИФНС, чтобы не приходить в налоговую

Налоговый кодекс позволяет привлечь компанию к ответственности за совершение правонарушения и без личного визита ее представителя в ИФНС.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» подписчик интересуется, как корректно ответить на извещение от ИФНС, чтобы избежать личного визита. Компанию оштрафовали за несвоевременную сдачу отчета, с чем бизнес согласен.

Сейчас после объединения и укрупнения инспекций зачастую для посещения налоговой надо оформлять командировку на несколько дней. И всего лишь ради того, чтобы инспекторы лично объявили о нарушениях, про которые предприниматели и бухгалтеры и так знают.

Согласно п. 7 ст. 101.4 НК, неявка лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения, или его представителя не лишает возможности руководителя (его зама) налогового органа рассмотреть акт в отсутствие этого лица.

В комментариях коллеги советуют ничего не отвечать, а если очень хочется, то можно сообщить налоговикам, что «вину осознаем, правонарушение признаем, со штрафом согласны, смягчающих обстоятельств не имеем, против рассмотрения без нашего присутствия не возражаем».

Подобное сообщение можно передать как по телефону, так и в электронном виде, без визита в ИФНС.